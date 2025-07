L'Inter sta valutando una proposta di rinnovo per Davide Frattesi. Lo riferisce Matteo Moretto in un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano, spiegando che qualora dovesse arrivare un'offerta importante dall'estero, con cifre significative, l'Inter potrebbe prenderla in considerazione. L'intenzione del club nerazzurro è quella di non cedere Frattesi a una diretta concorrente.