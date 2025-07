Mentre Lorenzo Montipò decide sul suo futuro, lasciando attendere l'Hellas Verona che attende una sua risposta in merito alla proposta di contratto fino al 2027, la dirigenza scaligera inizia a guardarsi intorno. A renderlo noto è il Corriere di Verona che parla di deadline: la dirigenza del club veneto vuole avere certezze ed attenderà una risposta entro la fine del ritiro. Qualora non dovessero arrivare risposte positivi, il club si muoverà in un'altra direzione. Tra i profili seguiti c'è anche l'ex Inter, oggi al Como, Emil Audero. L'estremo difensore italo-indonesiano è in lista, in coda dopo Silvestri.