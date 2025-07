Nella giornata di ieri, Sportmediaset ha svelato che nel contratto di Yann Bisseck è stata inserita una clausola rescissoria dal valore monstre di 120 milioni di euro. Una cifra che non corrisponde al reale valore del cartellino del difensore tedesco, che l'Inter - secondo quanto si legge su Tuttosport - lascerebbe partire per molto meno: bastano 35-40 milioni di euro, soldi che servirebbero per lanciare l’assalto a Giovanni Leoni del Parma.