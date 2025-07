Domani, 10 luglio, scadrà la clausola rescissoria di Jhon Lucumi dal valore di 28 milioni di euro, una cifra a cui nessun club finora si è mai avvicinato. Secondo il Resto del Carlino, Galatasaray, Roma, Juventus e Aston Villa sono alla finestra per il difensore colombiano, mentre l'Inter avrebbe fatto un sondaggio. Nulla di concreto comunque, con il Bologna che resta in attesa con l'obiettivo, in caso di permanenza, di convincere il giocatore a rinnovare il contratto con adeguamento. Attualmente, l'accordo ha scadenza 2026, ma con opzione a favore dei rossoblù fino al 2027 da esercitare entro fine anno.