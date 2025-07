Ospite del programma 'Calciomercato - L'Originale', in onda su Sky Sport, Massimo Marianella ha spiegato in breve la tecnica che utilizza per condurre le sue telecronache: "Io non ho mai creduto alla frasi preparate, mi sono sempre affidato alla spontaneità - le parole del giornalista - Molti pensano che quel 'perché sono 45 anni che l'Inter sta aspettando questo momento' fosse preparato (finale di Champions a Madrid nel 2010). Ma non lo era: vidi entrare in campo Balotelli con la maglia numero 45, poi l'arbitro fischiò e mi venne così. Bisogna andare con l'istinto e col cuore".