Continua ad essere caldo il filo che lega l'Inter e i suoi giovani talenti al Belgio. Non c'è infatti in ballo solo il nome di Aleksandar Stankovic, inseguito dal Club Bruges: un altro giocatore, fresco vincitore dello Scudetto Primavera con l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta, finisce nel mirino di un club belga. Il KVC Westerlo, infatti, ha messo gli occhi sul diciannovenne Yvan Maye, difensore centrale francese.

Maye ha ancora un contratto con l'Inter fino al 2026, sebbene il club abbia un'opzione per estenderlo di due anni. Questa opzione, a quanto pare, verrà esercitata una volta finalizzato il prestito.