La Gazzetta dello Sport lancia oggi il nome di Marcos Asensio come possibile obiettivo di mercato dell'Inter. Ha sfiorato i nerazzurri due volte, nel'estate 2023 e lo scorso gennaio. Ora torna nella lista del club nerazzurro come uomo in grado di poter coprire una lacuna in organico sulla trequarti.

Lo spagnolo classe '96 è in vendita. Non resterà al PSG dopo i sei mesi in prestito all'Aston Villa e Jorge Mendes (con cui l'Inter ha in ballo anche la situazione di Dumfries) sta cercando una soluzione per lui. Quando a gennaio si pensò a lui la cosa non andò avanti, perché non si trovarono soluzioni per Arnautovic e Correa.

La cifra che il PSG può chiedere si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro, ma lo spagnolo (che ha soltanto un altro anno di contratto) ha un ingaggio da 8 milioni netti a stagione. Dovrà quindi ridursi sensibilmente l'ingaggio. Ad Asensio ha pensato anche il Fenerbahçe. La necessità, prima di lanciarsi su un nuovo elemento, è però quella di cedere Taremi. L'Inter vorrebbe fare in fretta per poi dedicarsi alle eventuali entrate.