Sia Hakan Calhanoglu che Davide Frattesi sono attesi alla Pinetina qualche giorno prima del 26 luglio, giorno in cui ricomincerà la stagione dell'Inter con tutti gli effettivi presenti. Ne scrive oggi La Repubblica, secondo cui a Chivu piacciono entrambi i giocatori.

Il turco è l'unico vero regista in rosa, mentre l'azzurro viene ritenuto ben più di un vice-Barella, un giocatore che può ricoprire più ruoli (come Sucic). Per nessuno dei due è mai arrivata una reale offerta importante. Il complicarsi della trattativa per Ederson spinge verso una permanenza di Calhanoglu. Dietro le quinte si lavora per ricucire lo strappo tra il regista e Lautaro, con Sommer, Thuram e Dumfries nel ruolo di pontieri.

Potrebbe invece andare via Dumfries: improbabile, si legge, che il giocatore potesse optare per Jorge Mendes come nuovo agente se davvero avesse voluto restare in un club col quale ha appena rinnovato.