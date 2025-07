Per l'Inter quello in corso è diventato il mercato delle clausole. Già scaduta quella di Marcus Thuram, mentre quella di Dumfries durerà fino alla fine del mese, come ricorda oggi il Corriere dello Sport.

Dovesse partire l'olandese sarebbe un problema. L'olandese è stato il miglior nerazzurro della scorsa stagione. Ad oggi non ci sono segnali da Barcellona e Manchester City, ma la seconda destinazione sembra più facile perché non ci sono problemi di sorta.

C'è poi una terza clausola di uscita, molto più alta, ed è quella di Bisseck da 120 milioni di euro, sempre in una sola soluzione. Inutile dire che nel caso in cui qualcuno la pagasse il club spalancherebbe le porte... Ad oggi l'Inter è anche alla ricerca di fondi (e di posti da liberare) per Giovanni Leoni. Per acquistarlo servono 35-40 milioni di euro. Qualcuno in Premier, nel frattempo, ha drizzato le antenne per Bisseck: l'Inter attende.