Dirigenza del Galatasaray al lavoro. Come già reso noto nella giornata di ieri, alcuni rappresentanti del club turco sono momentaneamente a Milano per risolvere i vari 'impicci' di mercato, tra cui anche quello legato ad Hakan Calhanoglu. Pizzicato all'uscita di un hotel nel centro di Milano il vice presidente del club di Istanbul, Abdullah Kavukçu ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti sul luogo. A rispondere è stato invece l'intermediario George Gardi che però alla domanda sul centrocampista dell'Inter si è limitato a dire un semplice "no comment" come riporta Sky Sport.