I dirigenti del Galatasaray sono a Milano e secondo il Corriere della Sera è difficile che non ci sia un contatto con l'Inter per Calhanoglu. Nessuna offerta, finora, tanto che l'Inter ha messo una deadline al 26 luglio: se il giocatore arriverà in ritiro, allora resterà.

Aggiornamento anche per quel che riguarda Bisseck: il giocatore ha una clausola da 120 milioni di euro, pagabile in una soluzione: la sensazione è che il club se ne priverebbe, tramite trattativa.