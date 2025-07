Nessuna mossa ufficiale per Hakan Calhanoglu. Anche il Corriere dello Sport conferma: per il turco è tutto fermo. L'Inter ha fatto una valutazione da 30-35 milioni di euro. Non aveva nemmeno messo in preventivo il suo addio e quindi servirà una svolta concreta nei prossimi giorni da parte del Galatasaray.

Anche perché tuttora Chivu considera il regista un elemento prezioso per il gioco della sua Inter. Non ha potuto lavorarci insieme al Mondiale, ma è pronto a metterlo al centro del progetto. E il tecnico è convinto anche di poter ricomporre la frattura tra Calhanoglu e Lautaro.

Una decisione dovrà prenderla però anche il giocatore, ad oggi diviso tra l'idea di proseguire come riferimento all'Inter e quella di tornare nel suo Paese col Galatasaray. In ogni caso il club nerazzurro vuole chiarezza entro i prossimi 17 giorni.