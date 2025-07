Spazio alle ultime news di calciomercato. L'Inter attende di capire le mosse del Galatasaray per Calhanoglu, ma il club turco sta perfezionando l'acquisto di Osimhen. I nerazzurri non sono disposti a fare sconti. Se Taremi andrà via, verrà sostituito con un giocatore diverso da poter schierare sulla trequarti. Ecco i primi profili accostati.