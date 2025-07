Nelle scorse ore, il Botafogo ha annunciato Davide Ancelotti come nuovo allenatore della prima squadra. Il figlio di Carletto comincia, dunque, la carriera da 'solista' in Brasile, qualche mese dopo l'insediamento come ct della Seleçao del padre. Nuova guida tecnica, dunque, anche per l'ex interista Joaquin Correa, che era stato accolto nel club da Renato Paiva, esonerato dopo la fatale sconfitta al Mondiale per Club nel derby brasiliano con il Palmeiras. Davide Ancelotti ha firmato un contratto fino al 2026.