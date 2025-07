Lunga ed estenuante attesa finita nel migliore dei modi per l'Olympique Lione che dopo essere rimasto a lungo col fiato sospeso per la questione retrocessione in Ligue 2, può finalmente tornare a sorridere. La Direction Nationale du Controle de Gestion ha deciso: il club resterà in Ligue 1.

Intrappolato in problemi economici che la società non era riuscita a risolvere, il Lione era stato retrocesso d’ufficio nella seconda divisione del calcio francese scatenando una dura reazione da parte del mondo del calcio e dei tifosi. Il presidente Textor aveva tentato di convincere la commissione presentando un piano di risanamento, sulle prime ritenuto insufficiente. Ma dopo essere ricorso in appello, la Commissione ha dato ragione al club francese e alla sua nuova presidentessa Michele Kang, azionista di Eagle Football.