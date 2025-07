"La campagna del Fluminense al Mondiale per Club è stata meravigliosa sotto ogni aspetto". Lo ha detto Renato Gaúcho, tecnico dei brasiliani, parlando in conferenza stampa dopo l'eliminazione dal torneo in semifinale della sua squadra per mano del Chelsea.

"Abbiamo sconfitto grandi avversari, grandi squadre europee, grandi squadre del calcio mondiale - ha aggiunto ripensando alle vittorie su Inter e Al Hilal -. Abbiamo raggiunto le semifinali e abbiamo affrontato un altro avversario potente. Loro sono stati più forti, hanno meritato la vittoria. Ma usciamo da qui a testa alta per tutto quello che abbiamo fatto. Ora torniamo alla nostra realtà, torniamo al campionato Brasiliano, alla Copa do Brasil e alla Copa Sudamericana. Potete star certi che non solo il nostro gruppo, ma anche i tifosi, sono soddisfatti della nostra campagna".