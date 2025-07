Ettore Menicucci, direttore sportivo del Bra, ha parlato dell'impatto delle seconde squadre ai microfoni di TMW Radio: "Cambia tutto. Prima potevi chiedere in prestito un giovane interessante da Juventus, Inter o Milan. Ora, chi ha una seconda squadra se lo tiene. Ci stiamo muovendo fuori regione e con altri club che non hanno l’U23 e con cui abbiamo già collaborato in passato".