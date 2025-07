La nuova stagione dell'Inter prenderà il via il 26 luglio. E' una delle decisioni emerse dal summit di ieri tra Chivu e i dirigenti nerazzurri. Un vertice, si legge sul Corriere della Sera, in cui si è parlato di ritiro, amichevoli e rosa per la stagione che verrà.

Chivu ha chiesto di poter allenare nuovamente Leoni, ma al giocatore del Parma si potrà arrivare solo tramite la cessione di uno tra Bisseck e Pavard (richiamato ma non multato dopo la foto che lo vedeva in vacanza intento a giocare a padel).

Frattesi non è più sul mercato, mentre può partire Asllani. E per Calhanoglu (la cui foto con Sommer certo non è una mossa distensiva considerando che entrambi sono nel mirino del Galatasaray) non si scenderà sotto i 25 milioni di euro.