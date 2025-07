Intervistato dal portale tedesco Wettfreunde.net, Gianluca Di Marzio si è pronunciato sul futuro della stella dello Stoccarda e dell'Under 21 tedesca Nick Woltemade: "È una superstar e un grande attaccante. Credo che se ne andrà. Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo personale con il giocatore, e anche altri club come Inter e Roma hanno provato a fare un'offerta. Andrà al Bayern, ma non so se si trasferirà subito o resterà allo Stoccarda per un altro anno. Dipenderà dal rapporto tra Stoccarda e Bayern Monaco e da quanto sia disperatamente necessario".