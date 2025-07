Spazio anche alle curiosità sui rumors di mercato legati all'Inter che hanno infiammato i tifosi di una e dell'altra squadra, esaltati dal derby di mercato, durante la conferenza stampa di presentazione di Samuele Ricci come nuovo giocatore del Milan.

Con Dimarco e Bastoni, tuoi compagni in Nazionale, hai parlato anche della possibilità Inter?

"No, sinceramente no. Non ho mai parlato con Dimarco e Bastoni. Ho un bellissimo rapporto in Nazionale ma non abbiamo mai parlato di Inter".