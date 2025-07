Mateo Retegui diventerà presto un nuovo giocatore dell'Al Qadsiah. Il club arabo ha trovato l'accordo con l'Atalanta per un totale di 67 milioni.

Un'altra cessione da record per la Dea visto che il capocannoniere della Serie A era stato prelevato meno di un anno fa per 22 milioni di euro più 3 di bonus dal Genoa. Per Retegui pronto un quadriennale da capogiro da 20 milioni di euro a stagione.