Al momento, si legge su Tuttosport, non si vedono all'orizzonte segnali di un addio all'Inter di Denzel Denzel, profilo 'attaccabile' da qualsiasi club fino al 31 luglio complice la clausola rescissoria da 25 milioni di euro inserita nel suo contratto contestualmente al rinnovo sottoscritto con i nerazzurri fino al 2028 lo scorso novembre. Ma un colpo di scena entro fine mese non è escluso: un Manchester City di turno potrebbe presentarsi con la cifra di cui sopra e prelevarlo dall'Inter.