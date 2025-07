La Roma sta intensificando il pressing per arrivare a Richard Rios. Il colombiano è la prima scelta, secondo La Gazzetta dello Sport, per il centrocampo dei giallorossi che stanno preparando un'offerta da 30 milioni di euro per il Palmeiras.

Nella Capitale non dovrebbe più esserci spazio per Paredes, in partenza verso il Boca per 3 milioni più bonus. Il giocatore colombiano è da tempo nelle mire anche dell'Inter. In attacco i giallorossi stanno monitorando anche la situazione di Hojlund.