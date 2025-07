Il futuro di Tomas Palacios potrebbe essere in Turchia. Secondo quanto appreso da FcInterNews.it, il difensore argentino, che ha disputato la seconda parte della stagione appena conclusa al Monza, è sul taccuino del Rizespor, che vorrebbe prelevare in prestito l’argentino. L’Inter, in realtà, preferirebbe cedere in via definitiva il calciatore, pagato circa 6 milioni di euro la scorsa estate, ma al momento non si registrano club interessati a questo tipo di soluzione. Il Rizespor sarebbe disponibile a pagare l’ingaggio del calciatore, ma non ad acquistarne il cartellino poiché l’esborso economico sarebbe troppo oneroso per le casse societarie.

Simone Togna