Giorno di presentazioni in casa Milan per Samuele Ricci, neo acquisto dei rossoneri che accolgono il nuovo arrivato dal Torino. Il centrocampista italiano si è presentato alla sua nuova piazza parlando di "passo importante" della sua carriera nel momento migliore. "Sono al Milan, in un club di storia e di prestigio a livello mondiale. Sono qui per ripagare la fiducia che mi è stata data e farò del mio meglio" ha detto l'ormai ex giocatore del Torino, entrato anche nelle orbite di mercato dell'Inter, prima dell'affondo decisivo del club di Via Aldo Rossi.

Cosa immaginavi quando si parlava di te al Milan?

"Nella carriera di un giocatore uno viene spesso accostato a grandi club. Però finché sono voci - e fanno piacere - non devono destabilizzare, ma bisogna restare sempre concentrati. Diventate realtà, ora fanno un altro effetto. Quasi non ci credevo. Forse è una cosa banale, ma chi mi conosce davvero sa che non ho esitato nemmeno per un secondo a scegliere il Milan. Cercherò di ripagare la fiducia con i comportamenti dentro e fuori dal campo".

Chi ti incuriosisce di più dei tuoi compagni?

"Leao. Lo vedi da avversario, in campo, ha qualcosa in più rispetto agli altri. Poi lo conosci anche di persona e capisci che tutte le voci che ci sono sul suo conto non sono vere, è un bravissimo ragazzo".

Eri tifoso del Milan?

"Mi aspettavo questa domanda. Il Milan è uno dei club più blasonati, lo seguivo e ne ho ammirato i giocatori. Non posso dire che non conoscevo i giocatori: conoscevo e conosco quasi tutti i giocatori che hanno fatto parte di questa grande famiglia. Ora ne faccio parte io e riconosco l'importanza di questo club. Cercherò di fare il massimo".

C'è qualcosa che ti ha colpito di Allegri?

"La cosa che ho avvertito, da parte del mister e dei giocatori, oltre ad un grande entusiasmo ci siamo allenati veramente forte e con grande competizione. È una cosa fondamentale all'interno di una squadra. Ci sono buoni sentori per la stagione. Faremo del nostro meglio".

Ti sei fatto un'idea sugli obiettivi a breve e lungo termine?

"Ho sempre cercato, all'interno della mia carriera, di progredire step by step, senza mai fare il passo più lungo della gamba. Questo è un punto di partenza, voglio fare bene qua, cercare di dare il massimo qua per tutti i tifosi. Io in primis, ma anche gli altri compagni, bisogna meritarsi l'entusiasmo dei tifosi dopo stagioni di alti e bassi. Penso che qua sia il posto giusto per tornare al vertice, l'ambizione è la parola migliore, quella più presente".