Novità riguardo al futuro di Asllani dalle pagine del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, settimana scorsa Ausilio ha informato Sartori, ds del Bologna, che non sarebbe stata esercitata la clausola di riacquisto per Fabbian. Nella stessa telefonata si sarebbe parlato anche del giocatore albanese, ma l'Inter ha chiesto 18 milioni di euro e Sartori ha fatto sapere di non poter accontentare la richeista.

Non perché Asllani non li valga, ma perché il Bologna non sembra voler investire a centrocampo. Al massimo i felsinei potrebbero arrivare a 10, ma non oltre. La via alternativa è un prestito con diritto o con l'obbiglio di riscatto a 15, ma qualora l'Inter dovesse acconsentire alla prima ipotesi (il solo diritto), con una formula del genere la fila delle pretendenti aumenterebbe di molto.

La stima del Bologna per Asllani resta comunque altissima, si legge, è il primo obiettivo da aggiungere a Freuler e Ferguson ma non si può affondare il colpo. Al momento.