Beppe Signori, una lunga carriera da prolifico attaccante in Serie A e in nazionale, commenta alla Gazzetta dello Sport il ritorno in Italia, a 39 anni, di Edin Dzeko. "I giocatori durano di più di quando giocavo io: oggi c'è il cardiofrequenzimetro e vari altri strumenti che ti dicono ogni cosa del tuo stato di salute; puoi gestire, dosare, migliorare, comparare; ai miei tempi dovevo correre come Carlo Nervo ma non era la cosa più giusta da fare...", dice Signori.