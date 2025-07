Non è così remota un'ipotesi di permanenza all'Inter di Hakan Calhanoglu. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che finora non sono arrivate offerte in Viale della Liberazione da parte del Galatasaray, il club più interessato a ingaggiare il centrocampista. Calha, insomma, partirà solo alle condizioni economiche dettate dai nerazzurri che restano aperti a riaccogliere il regista in ritiro il prossimo 26 luglio. Per quella data, la società milanese vuole mettere un punto definitivo sulla questione, discorso che vale anche per gli altri giocatori in uscita.