La Nazionale italiana Femminile ha dovuto rinviare la gioia per la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo proprio mentre stava già assaporando il passaggio del turno. Contro il Portogallo, ieri sera, è arrivato un pareggio beffardo all'89esimo, risultato che Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato così ai microfoni di Vivo Azzurro TV: "Abbiamo vissuto tantissime emozioni, ora c’è un po’ di amarezza per come è finita ma siamo convinti, vedendo anche la rabbia positiva delle ragazze a fine partita, del desiderio di riscatto di questa squadra. È un gruppo gioioso, dai forti valori, che dimostra determinazione e grande coesione: vogliono sentirsi protagoniste e far diventare protagonista la maglia azzurra”.

In seguito, Gravina ha sottolineato i meriti del Ct Andrea Soncin: “Stiamo portando avanti un progetto meraviglioso, che negli ultimi due anni ha portato risultati importanti anche grazie al lavoro di un grande allenatore come Soncin, che reputo la persona giusta al momento giusto. Dà serenità a tutto l’ambiente e le giuste indicazioni per far esprimere le ragazze al meglio. Come Federazione siamo particolarmente contenti di seguire lo sviluppo del calcio femminile e stiamo facendo sforzi e sacrifici per favorire la crescita di tutto il movimento”.

In chiusura, il numero uno della Federcalcio ha dedicato un pensiero a Cristiana Girelli, autrice della straordinaria rete che ha sbloccato l’incontro con il Portogallo. "Ha realizzato un gol meraviglioso con un gesto tecnico di altissima qualità. La sua longevità sportiva dimostra quanto tenga alla maglia azzurra. È un punto di riferimento per le compagne e per tutte le bambine che giocano a calcio”.