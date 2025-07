Buona la prima dell’Italia Femminile in questo Euro 2025, torneo che la squadra di Soncin inaugura con una vittoria di misura con il Belgio. A segnare il gol del successo è la centrocampista del Bayern Monaco, Arianna Caruso che sul finale del primo tempo sblocca il tabellino. Risultato che le azzurre non riescono mai a raddoppiare, ma che basta a portare a casa i primi tre punti in classifica del Gruppo B di questo Europeo ai danni del Belgio delle interiste Wullaert e Detruyer.

A proposito di interiste: match completo in campo per la capitana delle belghe Tessa Wullaert, partita dalla panchina invece Detruyer, è subentrata a Tolosa al 66esimo. Lato Italia è solo Michela Cambiaghi (ormai ex Inter) a scendere in campo, subentrata a Sofia Cantore al 72esimo. Rimangono in panchina invece Serturini e Durante, fresca di trasferimento alla Lazio.