Cresce l'attesa attorno alla Nazionale italiana Femminile, in quel di Ginevra, sede della sfida fondamentale sfida di domani contro il Portogallo che potrebbe regalare alle azzurre la qualificazione ai quarti di finale di EURO 2025 con una giornata d'anticipo. Per strappare il pass serviranno i tre punti e allo stesso tempo, nell'incontro delle 18, un successo o un pareggio della Spagna con il Belgio. "Il Portogallo lo conosciamo bene, è una Nazionale che prova sempre a giocare sotto pressione e in maniera molto verticale - ha dichiarato il Ct Andrea Soncin in conferenza stampa - da parte loro ci sarà un tentativo di reazione dopo la sconfitta di giovedì, ma il gruppo che alleno è estremamente maturo, consapevole di quello che stiamo vivendo e del fatto che le conquiste vanno fatte passo dopo passo. Se vogliamo arrivare al top dobbiamo ottimizzare al massimo ogni momento di condivisione. Ripartiremo dal nostro piano tattico e dal secondo tempo di giovedì, in cui abbiamo occupato bene gli spazi e concesso pochissimo alle avversarie. Siamo pronti a dare il massimo".