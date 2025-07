Meeting di mercato a sorpresa anche oggi tra la dirigenza dell'Inter e il suo allenatore Cristian Chivu. Il tecnico romeno è uscito pochi minuti fa dalla sede nerazzurra di Viale della Liberazione, dove sono proseguiti i dialoghi di mercato e programmazione per la stagione che verrà iniziati nella giornata di ieri con Marotta e compagnia.

Entrato in sordina, l'allenatore nerazzurro ha trascorso un po' di ore in casa nerazzurra per cercare di fare un punto della situazione che permetta di partire al meglio già dal ritiro in programma ad Appiano Gentile il prossimo 26 luglio.