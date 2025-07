Non si registrano sostanziali novità di mercato sul fronte Hakan Calhanoglu, secondo quanto risulta a Tuttosport. Neanche l'arrivo in Italia di Abdullah Kavukçu, vice presidente del Galatasaray, il club che vuole fortemente il centrocampista, dovrebbe sbloccare la situazione. La missione nel nostro Paese del numero due del club turco, infatti, riguarda l’affare Osimhen; in Viale della Liberazione non è arrivata nessuna chiamata per fissare un appuntamento.

Non è escluso un incontro, secondo il quotidiano torinese, anche per parlare di Yann Sommer, altro osservato speciale nerazzurro del Gala, ma per ora non c'è alcuna fretta di dialogare con la controparte che ha fatto sapere di voler 30 milioni di euro per cedere il suo regista. Troppi soldi per i turchi che, se alla fine decidessero di mollare la presa prima del 26 luglio, aprirebbero uno scenario che nessuno si immagina attualmente: la permanenza del giocatore. Cristian Chivu - si legge su TS - lo riaccoglierebbe in rosa prendendosi in carico la responsabilità di ricomporre la frattura nello spogliatoio.

Se invece il Galatasaray soddisferà le richieste dell'Inter l'Inter - con i soldi di altre uscite (Sebastiano Esposito, Aleksander Stankovic, Asllani), Marotta e Ausilio andranno all'assalto di Ederson dell'Atalanta, valutato 60 milioni di euro. In seconda fila c'è sempre Richard Rios del Palmeiras, giocatore che interessa anche alla Roma.