Dagli studi di RAI Sport, Pierpaolo Marino si pronuncia sulle situazioni di Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram partendo dall'attaccante francese: "Io vedo che il giocatore è legato alla causa dell'Inter, quindi non lo vedo lontano dai nerazzurri. Non vedo nel like a Calhanoglu tutta questa malizia. E l'Inter per me non lo darà via assolutamente. Su Calhanoglu, dico che bisogna avere la capacità di sostituirlo. Una squadra come l'Inter, che è la Beneamata, non può avere un giocatore che preferisce andare in Turchia al rimanere in nerazzurro".

Ma Ederson potrebbe essere il sostituto giusto? "Assolutamente, però non sarà facile trattare con Antonio Percassi, che è uno che sa valorizzare i calciatori".