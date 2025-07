Viste le difficoltà incontrate sulle piste che portano a Kristjan Asllani e Fabio Miretti, il Bologna pare aver trovato una soluzione a costi più contenuti per il proprio centrocampo: secondo il Corriere dello Sport, i felsinei hanno puntato Adam Gnezda Cerin, centrocampista sloveno di 25 anni di proprietà del Panathinaikos, col quale ha segnato 10 reti in 124 presenze. Per Cerin, può giocare sia come mediano che come interno e trequartista, il club ateniese può chiedere 10 milioni di euro.