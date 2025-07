Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di ‘Calciomercato - L’originale’, l’ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha parlato così del nuovo corso in casa Inter: “Non hanno fatto un cambiamento totale a livello tecnico, l’Inter ha giocato un grande calcio per anni senza avere un calciatore che saltava l’uomo. Non è mai stata la più forte anche in Italia, hanno già fatto tre acquisti prendendo Sucic, Luis Henrique e Bonny, tenendo in rosa molti giocatori ultra trentenni. Se l’obiettivo è Ederson subito, mi sento sicuro di dire che è un grande giocatore che può fare bene anche fuori dall’Atalanta. Un giocatore come lui secondo me in questi anni è mancato.

Inter troppi uguale a se stessa? Un difetto, ma anche una forza. Non si può lasciar cadere tutto quello che di bello ha fatto questa squadra. Non c’erano alternative per cambiare il 3-5-2, con questi giocatori che ha preso secondo me puoi pensare di cambiare qualcosa ma non troppo.

Perché Chivu? Non lo so, da quello che leggo la prima scelta era un’altra, si è preso un allenatore che conosce bene l’ambiente, ha fatto 13 partite a Parma con intelligenza. Lui non aveva mai giocato con il 3-5-2, ma ha cambiato in corsa e si è salvato. Se vuoi pensare di giocare con una linea a quattro secondo me un difensore veloce lo devi prendere”.