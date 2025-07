Ha inizio oggi la stagione sportiva 2025/26 per il Parma Women. Dopo due giornate di visite mediche e test atletici, questa mattina si è tenuto il primo allenamento al Centro Sportivo Il Noce di Noceto. Il precampionato delle gialloblu prevede una fase di ritiro a Ronzone, in Trentino Alto-Adige, dove le ragazze di Giovanni Valenti si alleneranno dal 3 al 13 agosto.

In agenda, per le ducali, anche un'amichevole contro l'Inter Women di Gianpiero Piovani: l'appuntamento è fissato per domenica 4 agosto. Seguiranno poi altri due test in trasferta: mercoledì 13 agosto il Parma affronterà il Bologna Women, e mercoledì 20 agosto la sfida sarà contro il Lumezzane