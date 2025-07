Ieri, la delegazione dell'Empoli guidata dal direttore sportivo Roberto Gemmi si è recata nella sede dell'Inter per trattare l'esterno Franco Carboni. Tornato in Toscana, Gemmi ha tenuto una conferenza stampa in occasione del primo giorno di lavoro del club biancoazzurro, nella quale ha aggiornato anche sulle trattative per l'argentino nell'ultima stagione al Venezia e per Mario Pasalic: "Pasalic lo stiamo valutando, ha molte richieste in Europa, ma appunto lo stiamo valutando, non fa parte dei giocatori che al momento sono nella lista delle priorità. E anche su Carboni ci stiamo muovendo, è un giocatore dell'Inter e ha tante richieste, non è il nostro unico obiettivo".