La sconfitta per 2-0 contro le padrone di casa della Svizzera è costata all'Islanda l'eliminazione dagli Europei femminili con una partita d'anticipo. Grossa la delusione tra le calciatrici scandinave, esplicitata a fine gara dalla neo interista Karólína Lea Vilhjálmsdóttir ai microfoni di MBL.is: "È estremamente doloroso. È una grande delusione essere eliminate. Sentivo che avrei potuto fare meglio spesso, o che avremmo potuto fare meglio. Spesso c'era molto spazio al centro del campo, che non sfruttavamo. A volte abbiamo tirato lungo quando dovevamo farlo corto, e non siamo riuscite a connetterci".

Come pensate di motivarvi a vicenda nei prossimi giorni?

"Solo su TikTok o qualcosa del genere", ha affermato Karolina, accennando un sorriso.