Al via la nuova era dell’Under 23 dell’Inter. Secondo quanto raccolto da FcInterNews questo lunedì inizieranno gli allenamenti della nuova squadra, agli ordini di mister Vecchi, che domani si sottoporrà alle visite mediche di rito (sì, spetta anche agli allenatori) e successivamente o al massimo venerdì sarà in sede per firmare il contratto con i nerazzurri.

Simone Togna