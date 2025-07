Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella commenta le voci di mercato delle ultime ore che vogliono l'Inter lanciata su Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea: "A me piace tantissimo. Non ha un ruolo definito: non è una prima punta, può giocare riferimento offensivo ma dà il suo meglio da esterno cercando gli spazi da dietro o dai lati. Per l'Inter sarebbe una grande scelta, lui è l'uomo che fa riflettere dopo il Paris Saint-Germain sugli errori fatti, visto che i transalpini lo sacrificarono sull'altare dei Sergio Ramos, dei Lionel Messi e dei Neymar. A un certo punto la proprietà si è chiesta se avere delle figurine meravigliose da mettere in vetrina o dei giovani come lui, riflessione fatta postuma. In Germania rende vincente l'RB Lipsia diventando anche miglior giocatore della Bundesliga. È un giocatore bellissimo da vedere, solo che nel Chelsea non fa bene; si rompe appena comprato e paga tanto quell'infortunio. Nemmeno con Enzo Maresca si è integrato tantissimo".

Marianella sottolinea però una criticità: "La questione di mercato è più complessa di quanto appare: il Chelsea lo cederebbe perché ha capito che non ha funzionato anche se è più un giocatore da Chelsea che da Inter. L'idea dell'Inter è buonissima, però non so dove possa reperire i fondi per l'acquisto e anche l'ingaggio sarebbe un ostacolo. E poi, hai già un Pio Esposito che anche pensarlo da quarto attaccante vorrebbe dire sacrificarlo; se prendi Nkunku pensi di farlo giocare, quindi io credo che l'idea del suo arrivo lascia spazio all'idea che uno tra Marcus Thuram e Lautaro Martinez possa lasciare".