Valentin Carboni andrà al Genoa in prestito secco, come conferma oggi il Corriere dello Sport. E' stato raggiunto un accordo tra i club che permette all'Inter di mantenere il controllo sul giocatore e ai rossoblu di avere un premio di valorizzazione legato a gol e presenze dell'argentino.

Accontentato così Vieira, estimatore del ragazzo. Il Genoa sta provando ora a prendere a parametro zero un ex interista, Juan Cuadrado, seguito anche dal Betis Siviglia.