Spunta un nuovo nome per l’attacco dell’Inter. Come riportato da Sky Sport, infatti, in caso di addio di Medih Taremi il club nerazzurro è pronto a virare su un profilo diverso, che possa fare da esterno e da trequartista. il nome sondato in queste ore è quello di Christopher Nkunku, 27enne francese che milita tra le fila del Chelsea e che in questi giorni sta giocando il Mondiale per Club con i londinesi.

Sulle tracce del calciatore ci sono sempre Fulham e Fenerbahçe.