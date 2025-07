Non riesce il bis alla Nazionale italiana femminile nel girone B di Euro 2025. Dopo la vittoria sul Belgio all'esordio, le ragazze di Andrea Soncin vedono svanire i tre punti a un passo dal gong, raggiunte dal Portogallo all'89esimo: 1-1 alla fine, con Diana Gomes che ha risposto al momentaneo vantaggio di Cristiana Girelli. Un punto che tiene pienamente in corsa per i quarti di finale le azzurre, che nell'ultimo match del raggruppamento sfideranno la capolista Spagna.