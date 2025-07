Se nessuno pagherà la clausola rescissoria per Moise Kean entro il 15 luglio, allora per l'attaccante ci sarebbe una proposta di rinnovo da parte della Fiorentina. L'attaccante, come racconta La Gazzetta dello Sport, usufruisce del Decreto Crescita e la Fiorentina vorrebbe alzare l'ingaggio dagli attuali 2,2 milioni di euro fino a 4 netti a stagione.

Peserebbe a bilancio per complessivi 5,2. Sarebbe l'ingaggio più alto dell'era Commisso, concesso solo a Ribery nel 2019-20. Una volta scaduta la clausola sarà comunque molto complicato portare via il giocatore da Firenze. Nelle ultime ore ha fatto un sondaggio il Galatasaray, l'offerta vera e propria è solo quella dell'Al Qadsiah. Il giocatore non ha però mai dato una risposta definitiva.