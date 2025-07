Gianlugi Donnarumma può togliersi il grosso macigno che gravava sul suo petto per aver causato involontariamente l'infortunio choc di Jamal Musiala durante Psg-Bayern Monaco al Mondiale per Club. E' lo stesso talento tedesco, tramite un messaggio Instagram inviato ai tifosi, a cancellare qualsiasi accusa di imprudenza del portierone italiano: "Grazie per tutto il supporto che mi avete dimostrato negli ultimi giorni, per me vuol dire tantissimo - ha detto -. Mi ha fatto piacere vedere il mondo del calcio unito in questi momenti difficili. L'intervento è andato bene e voglio dire che non c'è nessuno da incolpare, sono cose che succedono. Userò questo periodo per rimanere positivo, non vedo l'ora di rivedervi".