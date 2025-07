A un mese e mezzo dall'inizio del campionato di Serie A 2025-26, con ancora tutto il mercato davanti, Davide Lanzafame ha disegnato la sua griglia scudetto per TuttoJuve.com, mettendo due squadre in prima fila rispetto alle altre: "Inter e Napoli sono le più attrezzate a livello di rosa - le parole dell'ex bianconero -. Sono più pronte a vincere della Juve, anche se a Torino non si firma mai per il secondo posto. Poi mi stimola il nuovo corso di Gasperini a Roma, senza dimenticare che il Milan lotterà per i primi posto avendo preso un'istituzione del nostro calcio come Allegri. Lazio e Atalanta, invece, le vedo un po’ indietro per poter primeggiare nel torneo.