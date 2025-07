Il Galatasaray ha messo in standby l'opzione Yann Sommer, in accordo con Okan Buruk. Il motivo di questa strategia condivisa tra società e allenatore, secondo quanto si legge sul media turco Fanatik, è che il Gala, che pure avrebbe in mano un accordo annuale con il 36enne portiere svizzero, è alla ricerca di opzioni migliori per rimpiazzare Fernando Muslera.

La dirigenza del Cimbom prenderà una decisione definitiva sull'estremo difensore elvetico dopo aver incontrato altri potenziali candidati per il ruolo di estremo difensore. Se la ricerca si concluderà in un nulla di fatto entro la prima settimana della stagione, a quel punto il club turco si siederebbe a un tavolo per discutere ufficialmente i dettagli dell'accordo per l'ex Bayern Monaco.