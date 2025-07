L'Inter ha preso informazioni su Christopher Nkunku, giocatore in uscita dal Chelsea, prima della finale di Champions League dello scorso 31 maggio. Il giornalista Fabrizio Romano, confermando il nome lanciato in orbita nerazzurra da Sky Sport, ha precisato, però, che già allora i Blues avevano fatto sapere alla controparte di voler cedere l'attaccante francese, che piace molto soprattutto al Bayern Monaco, a titolo definitivo per non meno di 45-50 milioni di euro. Cifra che, ovviamente, ha irrigidito i nerazzurri. Nelle prossime settimane, aggiunge Romano, magari il prezzo cambierà.

Inoltre, sempre prima della sfida di Monaco di Baviera, l'Inter aveva parlato anche di Marco Asensio, giocatore che già a gennaio era stato individuato come possibile rinforzo da regalare a Simone Inzaghi.