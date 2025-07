In casa Juventus sta tenendo banco la questione legata a Dusan Vlahovic, che come noto vuole lasciare i bianconeri, come riportato da Sky Sport, la Vecchia Signora è pronta a proporre all’attaccante serbo, seguito dal Milan e accostato anche all’Inter, la risoluzione del contratto.

Con questa soluzione la Juve potrebbe riuscire a risparmiare i 24 milioni lordi a stagione che dovrebbe versare al giocatore. Da capire quando avverrà l’incontro e se la proposta verrà poi presentata e accettata.